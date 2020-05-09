Экономика

BFM.ruBFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Взгляд.ру01:34

Национальные резервы Норвегии впервые в истории распродают из-за пандемии коронавируса

Народные новости09 мая в 02:24

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

РБК08 мая в 20:22

Крупнейший в мире государственный фонд с запасом денег свыше $1 трлн дрогнул из-за обвала нефти

Царьград09 мая в 01:43

Норвегия впервые продаст активы суверенного фонда из-за дефицита бюджета

Коммерсантъ08 мая в 23:48

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы

News.ru08 мая в 23:28

Власти Норвегии распродают резервы из-за возросшего дефицита бюджета

Экономика сегодня09 мая в 02:09
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Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Российская газета 01:15
Общество

Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса

Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
37
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
577
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
10
Музыка

Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров

Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
441
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
253
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
640
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
208
Происшествия

Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»

Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04
2
Общество

В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК вчера в 04:22
11
Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
5
Общество

Обнародованы требования по проведению ЕГЭ

Требования к организации ЕГЭ разработаны совместно с Роспротребнадзором заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко 10 мая в эфире радио «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 10 мая в 06:25
660
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
14
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
110
Здоровье

В Пермском крае выявлено 28 новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом в России. За сутки в Пермском крае выявлено 28 инфицированных.
Business Class (Пермь) 03:53
70
Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
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Общество

За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:38
1
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.
Интерфакс 03:35
271
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
617
Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
159
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции

Актуальные Новости 00:28
7
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
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Путешествия

Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
934
Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
292
Политика

Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой

США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия вчера в 21:10
1
Происшествия

В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге

РИА Новости 03:48
Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
5
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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