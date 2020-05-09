Экономика
BFM.ruНорвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
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Национальные резервы Норвегии впервые в истории распродают из-за пандемии коронавируса
Народные новости09 мая в 02:24
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Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Российская газета 01:15
Общество
Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса
Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Музыка
Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Происшествия
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»
Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04
Общество
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК вчера в 04:22
Происшествия
В Крыму скончались две женщины с коронавирусом
Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
Общество
Обнародованы требования по проведению ЕГЭ
Требования к организации ЕГЭ разработаны совместно с Роспротребнадзором заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко 10 мая в эфире радио «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 10 мая в 06:25
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 28 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом в России. За сутки в Пермском крае выявлено 28 инфицированных.
Business Class (Пермь) 03:53
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:38
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.
Интерфакс 03:35
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции
Актуальные Новости 00:28
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Политика
Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой
США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия вчера в 21:10
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17