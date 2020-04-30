Энергетика

Pravda.RuPravda.RuНорвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь

Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Норвегия приняла решение о сокращении добычи нефти

Газета.Ru03:21

Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

ТАССвчера в 17:51

Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

Коммерсантъвчера в 22:28

В Норвегии объявили о планах по сокращению нефтедобычи

REGNUMвчера в 20:01

Норвегия собирается снизить добычу нефти начиная с июня 2020 года

ИА Красная Веснавчера в 18:28

Норвегия будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь

ПРАЙМвчера в 17:52

Норвегия намерена сокращать добычу нефти с июня по декабрь

Вести.Ru02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 04:12, Ашберн

Комментарии

Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM 03:55
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
470
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
149
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
1K
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
903
Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
1,3K
Общество

Число заболевших коронавирусом на Ямале превысило 450 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале превысило четыре с половиной сотни человек.
Ноябрьск 24 03:36
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
33
Технологии

В России появится платформа для сверхнадежного интернета

В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
18
Политика

Назначен новый министр строительства Якутии

Павел Павлович Кылатчанов назначен министром строительства Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в Твиттер глава Якутии Айсен Николаев.
ИА ЯСИА 03:14
Общество

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Lenta.ru вчера в 03:07
15
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
692
Общество

В России за сутки коронавирус подтвердился у более чем 7 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 7 099 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них 2829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.
Кинешемец.RU 03:51
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч

Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
Политика

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
31
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
74
Общество

Трое пациентов с COVID-19 в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Трое госпитализированных в Крыму пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Елена Романовская.
РИА Новости 04:00
Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
2
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
107
Общество

Пивоварам могут временно разрешить выпуск антисептиков

Москва, 29 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Минфин РФ предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям производить антисептические средства для рук.
REGNUM вчера в 14:05
6
Наука

Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек

На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Экономика

Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
71
Здоровье

В Европе выявлены случаи странного синдрома у детей на фоне пандемии

Европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 22:22
10
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
11
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
2,6K
Общество

В Татарстане за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

Сегодня в Республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:39
65
Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
89
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
684
Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное