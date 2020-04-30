Энергетика
Pravda.RuНорвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
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Комментарии
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Экономика
Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен
Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Здоровье
Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в одном из городов
На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в Башкирии, объяснили, почему произошел резкий рост заболевших COVID-19 в таком небольшом городе, как Нефтекамск.
Горобзор.ру 06:51
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
Экономика
Два главных совета Уоррена Баффета молодым инвесторам
Лучший совет, который Уоррен Баффет может дать молодым инвесторам – это научиться бухгалтерскому учету.
Financial One вчера в 10:22
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Авто
УАЗ начал продавать автомобили онлайн
Долг.рф 07:37
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Политика
Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России
Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Общество
В Башкирии вводится масочный режим
С 4 мая на территории республики вводится масочный режим.
Business FM Уфа 06:26
Кино
Умер актер Болливуда Риши Капур
Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
Происшествия
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Армия и оружие
США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35
Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Авто
Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям
Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
Общество
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки к КоАП РФ о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима «повышенной готовности».
Коммерсантъ вчера в 14:08
Здоровье
Глава Минздрава сообщил о «коварстве» коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, чем коварен новый вид коронавируса, вызывающий COVID-19.
МедиаПоток 05:33
Политика
Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок
Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
Эффективность лекарства от Эболы против коронавируса доказали учёные
Эксперты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США рассказали об успешности испытания препарата от Эболы для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
UfacityNews.ru 03:15