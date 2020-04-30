Энергетика
Pravda.RuНорвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
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Комментарии
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
Вести.Ru вчера в 20:56
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Госдуме предложили амнистировать россиян по легким статьям КоАП
Депутаты Госдумы предложили впервые амнистировать граждан по легким статьям Кодекса административных правонарушений.
Московский Комсомолец 01:33
Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
С 30 апреля нижегородцы смогут выходить на 60-минутные прогулки, но только на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома, и лишь один раз в день.
Newsroom24 03:15
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия вчера в 10:18
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Происшествия
В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM вчера в 23:03
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord вчера в 10:45
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 28 апреля в 11:42
Здоровье
Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России
За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Русская Планета вчера в 09:42
Политика
В ФРГ назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
Ранее заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что российскую делегацию, скорее всего, не пригласили на церемонию, посвященную 75-летию окончания войны в Европе.
Аргументы и Факты вчера в 13:29