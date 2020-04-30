Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, сократит свою добычу с июня по декабрь 2020 года, заявило в среду Министерство нефти и энергетики. Впервые за 18 лет оно присоединилось к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены, передает Reuters.

Норвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 4

Происшествия Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. 1,5K

Экономика В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.

Общество За цифровыми пропусками в Тульской области начнут следить полицейские В рамках поручения Алексея Дюмина Тульская область подключилась к федеральной системе цифровых пропусков.

Политика Страны «нормандской четверки» хотят обсудить работу КПП на Донбассе Министры иностранных дел стран «нормандского формата» собираются поговорить о возможности организации КПП в условиях пандемии.

Общество Нижегородские дачники смогут выехать на дачу только с документами По новым правилам нижегородцы могут выехать на дачу, а также на предприятия, деятельность которых разрешена в регионе не чаще двух раз в неделю. 57

Кино Режиссер «Истории игрушек 4» поставит анимационный приквел «Трансформеров» Джош Кули, лауреат премии «Оскар» за мультфильм «История игрушек 4», займет режиссерское кресло полнометражного анимационного проекта во вселенной «Трансформеров».

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 124

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 21

Происшествия В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. 769