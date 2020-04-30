Энергетика
КоммерсантъНорвегия сократит добычу нефти во второй половине 2020 года
Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, сократит свою добычу с июня по декабрь 2020 года, заявило в среду Министерство нефти и энергетики. Впервые за 18 лет оно присоединилось к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены, передает Reuters.
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