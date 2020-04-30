Энергетика
Pravda.RuНорвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
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Общество
В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков
В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
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Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Армия и оружие
Франция и Германия разработают общий танк
Франция и Германия подписали два соглашения о разработке нового перспективного танка MGCS - Main Ground Combat System.
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Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Общество
ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
Наука
Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов
Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.
N+1 06:49
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Общество
В Петербурге скончались два пожилых пациента с коронавирусом
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто отметил, что все случаи смерти пациентов с выявленным коронавирусом рассматривает специальная комиссия.
Российская газета 06:24
Политика
Мэром Иркутска стал Руслан Болотов
Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки
Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
Политика
Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном
Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Здоровье
В Оренбургской области решается вопрос о закрытии Акбулака на карантин
Ранее сообщалось о том, что два города – Ясный и Абдулино – попали под карантин из-за коронавируса.
Провинция.ру 05:26
Авто
На продажу выставлен самый дорогой Lexus в России
За выставленный на продажу минивэн LM 300h 2020 года выпуска просят 23 млн 680 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 06:23
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
Общество
В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России
По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
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