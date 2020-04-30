Энергетика

Pravda.RuPravda.RuНорвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь

Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
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