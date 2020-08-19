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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

МИД Норвегии высылает российского дипломата из-за случая шпионажа, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.В источнике
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РИА Новости

Норвегия высылает российского дипломата

РИА Новости06:31
РБК

Норвегия выслала российского дипломата после шпионского скандала

РБК06:41
Газета.Ru

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Газета.Ru06:39
Коммерсантъ

Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала

Коммерсантъ06:35
Эхо Москвы

МИД Норвегии принял решение выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом

Эхо Москвы06:34
Lenta.ru

Норвегия выслала российского дипломата на фоне шпионского скандала

Lenta.ru06:33
RT на русском

Норвегия высылает российского дипломата

RT на русском06:44

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Лавров рассказал о провокациях в отношении силовиков в Белоруссии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.
Слово и Дело06:35