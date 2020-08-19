Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.