Политика

Lenta.ruLenta.ruНорвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.
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с чего всё началось

В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
ТАСС11:43

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В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

ТАСС11:43

Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Lenta.ru15:07

МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

RT на русском13:32

Норвегия разъяснила, является ли Россия экзистенциальной угрозой

Взгляд.ру11:27

В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

РБК18:12

В Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

Комсомольская правда16:16

Норвегия заявила об отсутствии угроз для себя со стороны России

Известия12:39
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Политика

Американский посол на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
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Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
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В деле о катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.
Рамблер 16:20
Армия и оружие

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30
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К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
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Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

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В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
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Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры

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Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

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Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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