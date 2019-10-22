Политика
Lenta.ruНорвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.
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Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.ТАСС11:43
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Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Армия и оружие
Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК 16:07
Политика
Дело MH17: стало известно о новых подозреваемых
В деле о катастрофе «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.
Рамблер 16:20
Армия и оружие
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК 20:59
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 23:16
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Общество
Сокращается доля семей, которым не хватает денег на еду и одежду
Отмечается, что о недостаче средств даже на еду во втором квартале этого года заявили 0,7% опрошенных, тогда как в прошлом отчетном периоде эта доля была равна 0,8%.
Газета.Ru 04:25
Космос
Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на «Союзе»
Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к Международной космической станции, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
РИА Новости 22:39
Единоборства
Российский боец Волков остался без соперника на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос снялся с боя против российского спортсмена Александра Волкова.
REGNUM 07:39
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34
Авто
Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры
Официальный дебют нового Honda Jazz состоится 23 октября 2019 года.
Quto.ru вчера в 11:33
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 17:44
Политика
Путин обозначил принципиальную позицию России по Сирии
Президент России Владимир Путин озвучил принципиальную позицию Москвы по ситуации в Сирии.
Rambler News Service 13:09
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10