Политика
Lenta.ruНорвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.
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Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Политика
Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи.
РБК 15:30
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле.
РИА Новости 11:31
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Футбол
Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»
Спорт-Экспресс 14:41
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Шоу-бизнес
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю
Российская газета 12:20
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Metaratings 07:03
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество
Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос»
Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.
Право.ру 09:43
Происшествия
Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер
Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Life.ru 11:46
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Фигурное катание
15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания
By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Экономика
Стало известно о росте цен на гречку
МонаВиста 06:21
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 07:33
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:1 (Перерыв)
RT на русском 14:22