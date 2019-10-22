Политика

Lenta.ruLenta.ruНорвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.
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В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

ТАСС11:43

Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Lenta.ru15:07

Норвегия разъяснила, является ли Россия экзистенциальной угрозой

Взгляд.ру11:27

МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

RT на русском13:32

Норвегия заявила об отсутствии угроз для себя со стороны России

Известия12:39

МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны

ФАН11:33

Норвегия не считает Россию угрозой

ГЛАС.RU14:27
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Шоу-бизнес

Ягудин высказался о болезни Заворотнюк

Газета.Ru 07:57
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Политика

Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи.
РБК 15:30
Футбол

«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА

Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

"Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле.
РИА Новости 11:31
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

REGNUM 11:37
Футбол

Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

Спорт-Экспресс 14:41
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

РИА Новости 09:27
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Шоу-бизнес

Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю

Российская газета 12:20
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Политика

Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество

Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос»

Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.
Право.ру 09:43
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер

Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Life.ru 11:46
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Экономика

Стало известно о росте цен на гречку

МонаВиста 06:21
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
Футбол

Ювентус — Локомотив 0:1 (Перерыв)

RT на русском 14:22
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