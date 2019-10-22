Политика

Lenta.ruLenta.ruНорвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.
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с чего всё началось

В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
ТАСС11:43

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В Норвегии заявили, что не считают Россию угрозой своему существованию

ТАСС11:43

Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Lenta.ru15:07

МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

RT на русском13:32

Норвегия разъяснила, является ли Россия экзистенциальной угрозой

Взгляд.ру11:27

В Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

Комсомольская правда16:16

Норвегия заявила об отсутствии угроз для себя со стороны России

Известия12:39

МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны

ФАН11:33
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Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

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В «Лейпциге» рассказали, почему обыграют «Зенит»

Представители футбольного клуба «РБ Лейпциг» объяснили, почему у них есть все шансы одержать победу над «Зенитом» в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Peterburg2.ru 10:46
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Армия и оружие

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На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
Футбол

Мещеряков — о поражении от «Ювентуса»: «Показали достойную игру против одной из лучших команд мира»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение железнодорожников от «Ювентуса» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Sport24.ru 17:07
Армия и оружие

Асад посетил военных в провинции Идлиб

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Хоккей

СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

Спорт-Экспресс 15:20
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
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Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве

РБК 15:43
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Происшествия

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РЕН ТВ 16:53
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
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Авто

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Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
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Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

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Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

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Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
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Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Армия и оружие

Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
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Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

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Взгляд.ру 14:55
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Мадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ

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«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
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