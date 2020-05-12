с чего всё началось

Жители норвежского города Варде бояться реакции России на модернизацию радара системы "Глобус", который расположен в их городе.

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,1K

Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 139

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 625

Общество Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе. 69

Фигурное катание Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы. 73

Происшествия В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.

Космос Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 64

Происшествия СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.

Общество Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей 11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 465

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 188

Происшествия В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 54

Культура Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.

Общество В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности «При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин. 17

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 280