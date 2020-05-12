Армия и оружие
Газета.RuНорвежцы боятся реакции России на новый американский радар
Жители норвежского города Варде бояться реакции России на модернизацию радара системы "Глобус", который расположен в их городе.
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с чего всё началось
Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK.Известиявчера в 21:39
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Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
НАТО проводит разведывательные учения в 60 км от границ России
В учениях, которые проходят в 60 километрах от Калининградской области, принимают участие подразделения 2-го моторизованного полка армии США совместно с группами британских военнослужащих.
Русская Планета 00:55
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru вчера в 07:35
Общество
Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО вчера в 10:52
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Фигурное катание
Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика
Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Происшествия
В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым
Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
Здоровье
Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса
Человечеству предрекли очередную эпидемию после окончания пандемии корнавируса.
Екатеринбург в интернете 02:06
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
«При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин.
Ньюс-НН 02:17
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Гаджеты
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google.
Дни24 01:30
Общество
В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая
В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей.
Газета.Ru вчера в 15:26