Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНорвежцы боятся реакции России на новый американский радар

Жители норвежского города Варде бояться реакции России на модернизацию радара системы "Глобус", который расположен в их городе.
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с чего всё началось
Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK
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Известиявчера в 21:39

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Норвежцы боятся реакции России на новый американский радар

Газета.Ru01:51

Норвежцы испугались реакции России на модернизацию американского радара

Взгляд.ру00:15

Бурная реакция на новый радар: «Угроза для нашего города» (NRK, Норвегия) (NRK)

ИноСМИвчера в 17:26

В Норвегии назвали радарную систему «занозой в глазах России»

РЕН ТВвчера в 22:43

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Известиявчера в 21:39

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»

РИА Новостивчера в 19:43

Жители норвежского города боятся реакции России на новый радар

Pravda.Ruвчера в 23:12
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Армия и оружие

НАТО проводит разведывательные учения в 60 км от границ России

В учениях, которые проходят в 60 километрах от Калининградской области, принимают участие подразделения 2-го моторизованного полка армии США совместно с группами британских военнослужащих.
Русская Планета 00:55
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Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru вчера в 07:35
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Общество

Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО вчера в 10:52
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Общество

Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции

Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
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Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Космос

Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ

Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:26
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
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Происшествия

В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым

Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Общество

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
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Культура

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Новый сезон «Реальных пацанов» выйдет на ТНТ в понедельник, 12 мая, главный герой Колян Наумов на этот раз станет бойцом ММА, сообщила пресс-служба телеканала.
Sibnet Новости вчера в 05:00
Здоровье

Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Человечеству предрекли очередную эпидемию после окончания пандемии корнавируса.
Екатеринбург в интернете 02:06
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Общество

В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

«При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин.
Ньюс-НН 02:17
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда вчера в 07:13
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Гаджеты

Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google.
Дни24 01:30
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Общество

В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей.
Газета.Ru вчера в 15:26
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