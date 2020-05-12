Армия и оружие

REGNUMREGNUMНорвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

В 2020 году развёртывание радаров должно быть завершено. Американский грузовой корабль Ocean Freedom недавно доставил в Вардё оборудование для модернизации радара, что обеспокоило местных жителей. Так, мэр города Эрьян Йенсен назвал радар «занозой в глазу России» и не исключил «обострения ситуации».
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с чего всё началось

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу России»

Норвежские Вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают и боятся.
РИА Новостивчера в 19:43

Подробнее о событии

В Норвегии назвали угрозой новый американский радар

Российская газета05:49

В России развеяли страхи норвежцев из-за американского радара

Взгляд.ру04:50

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу России»

РИА Новостивчера в 19:43

В Норвегии назвали радарную систему «занозой в глазах России»

РЕН ТВвчера в 22:43

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Известиявчера в 21:39

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Газета.Ru03:09

Бурная реакция на новый радар: «Угроза для нашего города» (NRK, Норвегия) (NRK)

ИноСМИвчера в 17:26
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Политика

Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру вчера в 11:34
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,4K
Общество

В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России

11 мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом.
Известия 08:07
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,7K
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
206
Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
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Политика

Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Экономика

Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства.
Известия 07:00
2
Энергетика

Мир оказался на грани масштабной газовой войны

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
1
Политика

Путин примет участие в смотре марша Президентского полка

Коммерсантъ 09 мая в 04:58
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Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
952
Происшествия

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ

В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
2
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
129
Общество

В Башкирии ввели штрафы за нарушение масочного режима

В соответствии с изменениями, жителей региона теперь могут привлечь к ответственности в виде предупреждения или штрафов в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Business FM Уфа 06:40
24
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
650
Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
26
Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
17
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