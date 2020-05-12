Норвежские Вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают и боятся.

с чего всё началось

В 2020 году развёртывание радаров должно быть завершено. Американский грузовой корабль Ocean Freedom недавно доставил в Вардё оборудование для модернизации радара, что обеспокоило местных жителей. Так, мэр города Эрьян Йенсен назвал радар «занозой в глазу России» и не исключил «обострения ситуации».

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