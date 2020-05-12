Армия и оружие
Газета.RuНорвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ. По словам норвежцев, эта РЛС представляет собой опасность для всего города.
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с чего всё началось
Норвежские Вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование. Местные жители, как отмечает издание NRK, из-за этого нервничают и боятся.РИА Новостивчера в 19:43
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Экономика
В сети биткоина состоялся халвинг
В сети биткоина состоялось главное событие этого года — халвинг.
РБК вчера в 15:49
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Политика
Зеленский назвал возможным дальнейшее смягчение карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.
RT на русском 06:31
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой
Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Общество
В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая
Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты вчера в 15:48
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Происшествия
Причиной пожара в больнице Петербурга назвали возгорание аппарата ИВЛ
Московский Комсомолец 03:20
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Футбол
«Барселоне» предложили подписать защитника «Тоттенхэма»
Центральный защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт был предложен «Барселоне» для потенциального трансфера этим летом.
Матч ТВ 02:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
Происшествия
В Хакасии скончался еще один пациент с COVID-19
На территории Хакасии подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19), темп прироста 7,9%. Таким образом, всего зарегистрировано 503 случая заболевания (показатель на 100 тыс. населения 94), в том числе 60 среди детей (всего выздоровело 89 человек, на лечении остается 405 человек), сообщается на сайте правительства РХ.
Хакасия 06:08
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
Минстрой предлагает увеличить долю льготников по ЖКХ
Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе россиян с 22% до 15%.
Все новости (Нижний Тагил) 00:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00
Общество
Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат
Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Чебоксары, 12 мая 2020, 13:03 — REGNUM В Чувашии предстоящую неделю «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи».
REGNUM 06:03
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал практически все золотые запасы
Известно, что запасы золота в течение марта сократила 61 кредитная организация, в свою очередь нарастили всего 6 банков, крупнейшими среди которых являются ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк.
Деловое.ТВ 10 мая в 07:00
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней
Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Здоровье
Урок испанского гриппа: нельзя снимать карантин слишком быстро
Меры социального дистанцирования не смогли существенно сократить количество смертей во время эпидемии испанского гриппа* 100 лет назад, так как они носили краткосрочный характер, говорится в новом исследовании Гарвардского университета.
Profinance.ru 04:33
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45