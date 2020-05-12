Армия и оружие

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Жители норвежского города Вардё выступили против модернизации радара системы «Глобус» американским оборудованием, считая это провокацией в адрес России, пишет NRK. Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
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Норвежцы испугались реакции России на модернизацию американского радара

Взгляд.ру00:15

Норвежцы опасаются возможной реакции России из-за американского радара

ИА Красная Веснавчера в 23:29

СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»

РИА Новостивчера в 19:43

В Норвегии назвали радарную систему «занозой в глазах России»

РЕН ТВвчера в 22:43

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Известиявчера в 21:39

Жители норвежского города боятся реакции России на новый радар

Pravda.Ruвчера в 23:12

Бурная реакция на новый радар: «Угроза для нашего города» (NRK, Норвегия) (NRK)

ИноСМИвчера в 17:26
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Политика

Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет

Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
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Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Единоборства

Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

Lenta.ru вчера в 17:10
Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском вчера в 13:09
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Армия и оружие

Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».
Военное дело 00:49
Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
1,7K
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», сообщает Минвостокразвития РФ.
Коммерсантъ вчера в 21:40
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Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости вчера в 21:05
77
Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения

Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
559
Общество

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
150
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК вчера в 14:46
13
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
25
Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
26
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

Пять человек погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает источник «Известий».
Известия 00:51
2
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
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Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Общество

Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка

Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
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Общество

О резком похолодании предупредили россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «РИА Новости», что в центре европейской части России в ближайшее время наступит резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:23
283
Общество

В Бурятии появится медаль за борьбу с коронавирусом

В Бурятии появится медаль за борьбу с коронавирусом.
Восток-Телеинформ вчера в 21:14
3
Общество

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru вчера в 12:23
286
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:54
243
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
143
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон вчера в 09:25
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