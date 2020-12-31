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Норвежская DNV GL отказалась выдавать «Северному потоку — 2» сертификат

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL, международное сертификационное и классификационное общество, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска) отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" после завершения его строительства из-за страха перед американскими санкциями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.
РБКвчера в 10:59
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Эхо Москвы

Норвежская компания отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США

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Эксперт оценил отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 13:46
Московский Комсомолец

Аналитик предложил решение проблемы сертификации Северного потока — 2

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Lenta.ru

Назван способ выйти из ситуации с сертификацией «Северного потока-2»

Lenta.ru21:26
РИА Новости

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 15:27
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Эксперт прокомментировал отказ норвежской компании от сертификации «Северного потока-2»

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Поздравление президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь на сервисе видеохостинга YouTube стало популярнее среди украинцев, чем обращение украинского лидера Владимира Зеленского.
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