Норвежская DNV GL отказалась выдавать «Северному потоку — 2» сертификат
Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL, международное сертификационное и классификационное общество, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска) отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" после завершения его строительства из-за страха перед американскими санкциями.В источнике
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Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»
Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.
РБКвчера в 10:59
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