Общество
Би-портНорвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100
Компания «Гражданские самолеты Сухого» заключила договора с авиакомпанией Norwegian Air Shuttle. Норвежский лоукостер входит в тройку европейских бюджетных компаний. Согласно договору, «ГСС» поставит 40 самолетов Sukhoi Superjet 100.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.РБК02:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
В российских СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация намерена укрепить свое положение на территории Сирии.
News-24.ru 09:35
Армия и оружие
В России представлен новый истребитель БПЛА
Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Политическая Экспертиза 10:49
Общество
Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
Вечерний Челябинск 06:19
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Технологии
Магнитная буря обрушилась на Землю
Южноуральцы могут ощущать на себе воздействие слабой геомагнитной бури уровня G1 в пятницу, 25 октября – магнитосфера земли, по данным лаборатории астрономии Солнца ФИАН, возмущенная, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:05
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество
Россияне стали тратить больше на автомобильные штрафы
Автомобильных хулиганов в России стали наказывать строже. Среднегодовой платеж по штрафам на одного водителя заметно увеличился.
РЕН ТВ 13:57
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
ТАСС 14:53
Политика
«Слуга народа» Яременко встал на защиту «Азов» и пишет в США письма
Богдан Яременко, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, решил отправить в американский Конгресс письмо, в котором предлагает предоставить любую информацию о батальоне «Азов».
Новостной фронт 03:42
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество
СМИ: Следствие замалчивает преднамеренность убийства группы Джемаля в ЦАР
Жандармерия Центральноафриканской Республики (ЦАР) еще в начале августа 2018 года выяснила, что убийство российской съемочной группы — журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко — было спланированным и преднамеренным.
Росбалт 09:24
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Анастасия Заворотнюк встречалась с детьми, больными онкологией.
Уфимские Заметки 15:04
Финансы
Орешкин оценил снижение ключевой ставки
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки российским регулятором.
Expert.ru 11:13
Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Шоу-бизнес
Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30