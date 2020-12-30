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РБК
РБК 

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.В источнике
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RT на русском

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет

Сенат США проголосовал в пятницу, 1 января, за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русскомвчера в 14:28
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РИА Новости

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

РИА Новости11:21
Lenta.ru

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

Lenta.ru11:26
ИА Красная Весна

Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока — 2»

ИА Красная Весна11:24
URA.Ru

Окончание строительства «Северного потока-2» под угрозой срыва. Из проекта вышел ключевой игрок

URA.Ru11:23
Народные новости

Санкции США помешали норвежской компании участвовать в проекте «СП-2»

Народные новости11:26
ФАН

Норвежская компания испугалась санкций США и покинула проект «СП-2»

ФАН11:18
РБК

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»

РБК10:59

Власти Норвегии признали 12 человек пропавшими при сходе оползня

Осло, 30 декабря 2020, 22:14 — REGNUM Власти Норвегии пытаются выяснить судьбу 12 человек, признанных пропавшими без вести после схода оползня в муниципалитете Еррум, сообщает 30 декабря телерадиокомпания NRK.
REGNUM30.12.2020 в 14:14

Большунов одержал победу во второй гонке лыжной многодневки «Тур де Ски»

Победу во второй гонке престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» одержал действующий обладатель Большого хрустального глобуса российский спортсмен Александр Большунов 2 января, захватив лидерство в общем зачете соревнований.
ИА Красная Весна09:48