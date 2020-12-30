Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.

С чего всё началось Сенат США проголосовал за оборонный бюджет Сенат США проголосовал в пятницу, 1 января, за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости. RT на русском вчера в 14:28