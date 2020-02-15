Биатлон

ProstoProSportProstoProSportТарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

В интервью NRK Тарьей Бе заявил, что Логинов не достоин того, чтобы находиться в итальянском Антхольце на чемпионате мира, поскольку ранее употреблял эритропоэтин. По мнению норвежца, ему тяжело, поскольку он занял четвертое место в спринте, а золотую награду завоевал спортсмен с допинговым прошлым.
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Тарьей Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, серебряный призёр 2018 года в эстафете, девятикратный чемпион мира. Обладатель Кубка мира сезона 2010/11.
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