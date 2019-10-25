Общество

ТАССТАССНорвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
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с чего всё началось

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
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Царьград07:08
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Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

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В ДТП в Саратове погибли два человека

Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
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Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Общество

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Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
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75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов

В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
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РИА Новости вчера в 23:52
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Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края

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