Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

с чего всё началось

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

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