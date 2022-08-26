18 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просят Норвегию «согласиться на экспорт газа по сниженной цене».
В результате стремительного роста стоимости топлива Норвегия, поставляющая около четверти объема энергоносителя в сообщество, намерена в 2022 году получить от экспорта углеводородов €100 млрд по сравнению с €30 млрд годом ранее.
«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит РИА Новости его слова на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.