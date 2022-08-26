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Норвежский министр Аасланд не поддержал идею поставлять газ в ЕС по фиксированной цене

Газета Financial Times на минувшей неделе писала, что европейские компании, занимающиеся закупками газа, начинают обсуждать, что Норвегии стоило бы снизить цены.
РИА Новости
Осланд также добавил, что Брюссель "20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка".
Газета.Ru
18 августа газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, «в частном порядке» просят Норвегию «согласиться на экспорт газа по сниженной цене».
Коммерсантъ
В результате стремительного роста стоимости топлива Норвегия, поставляющая около четверти объема энергоносителя в сообщество, намерена в 2022 году получить от экспорта углеводородов €100 млрд по сравнению с €30 млрд годом ранее.
ТАСС

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