Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия — Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

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