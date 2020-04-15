Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом. В источнике