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Российская газетаРоссийская газета
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
ПолитРоссия
  • Мой Брянск0:42
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21 фото4 видео
В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия — Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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