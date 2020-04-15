Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.

с чего всё началось

Запись поступила в крымский парламент. Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы. Крым пережил много кризисов, справится и с распространением коронавируса, добавил он.

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Наука Найден ответ, почему люди используют разные полушария своего мозга Ответ заключается в том, как определенные гены на каждой стороне мозга включаются и выключаются посредством процесса, называемого эпигенетической регуляцией.

Здоровье На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.

Общество В Москве начали составлять протоколы за отсутствие спецпропусков Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала оформлять протоколы за отсутствие электронного пропуска, сообщает РИА Новости.

Политика В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения "Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС. 253

Космос На антарктическом острове обнаружены следы НЛО Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что обнаружил доказательства существования на арктическом острове Лавуазье базы инопланетян, передает портал «Южный Федеральный». 1

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,3K

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 472

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Общество В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.

Общество Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью. 737

Экономика «Закон Яровой» готовят к карантину Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. 12

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Общество Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19. 6

Общество Алтай остался последним регионом России, где нет коронавируса Республика Алтай является единственным в настоящий момент регионом России, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. 52

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 133

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 249