Коронавирус

REGNUMREGNUMНорвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Запись поступила в крымский парламент. Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы. Крым пережил много кризисов, справится и с распространением коронавируса, добавил он.
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с чего всё началось

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости00:19

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Депутат из Норвегии обратился к жителям Крыма

Телеканал 360°02:22

Норвежский политик записал обращение к жителям Крыма

RT на русском00:41

Норвежский политик записал видеообращение к крымчанам из-за COVID-19

РЕН ТВ01:17

Депутат из Норвегии обратился к жителям Крыма из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:15

Норвежский депутат обратился к жителям Крыма из-за COVID-19

Известия01:00

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

REGNUM01:45

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

РИА Новости00:19
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:58, Ашберн
Наука

Найден ответ, почему люди используют разные полушария своего мозга

Ответ заключается в том, как определенные гены на каждой стороне мозга включаются и выключаются посредством процесса, называемого эпигенетической регуляцией.
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Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество

В Москве начали составлять протоколы за отсутствие спецпропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала оформлять протоколы за отсутствие электронного пропуска, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:45
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За сутки 2774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России

2774 новых случая заражения COVID-19 выявили в 51 регионе России за минувшие сутки.
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Политика

В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

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Российская газета вчера в 19:58
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Космос

На антарктическом острове обнаружены следы НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что обнаружил доказательства существования на арктическом острове Лавуазье базы инопланетян, передает портал «Южный Федеральный».
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Кино

Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора

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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
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Общество

Собянин назвал очереди в метро из-за проверок пропусков критичными

РИА Новости 03:49
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Общество

В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Общество

Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия вчера в 01:55
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Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:06
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Здоровье

Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом

Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерло 28 человек

За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 28 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
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Футбол

Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ, Аршавин — 2-й

Sport24.ru 03:14
Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
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Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
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Общество

Алтай остался последним регионом России, где нет коронавируса

Республика Алтай является единственным в настоящий момент регионом России, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.
iReactor 03:44
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
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Здоровье

Еще 27 случаев коронавируса выявили в Пермском крае

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 27 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:35
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