Коронавирус
REGNUMНорвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Запись поступила в крымский парламент. Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы. Крым пережил много кризисов, справится и с распространением коронавируса, добавил он.
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с чего всё началось
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.РИА Новости00:19
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Наука
Найден ответ, почему люди используют разные полушария своего мозга
Ответ заключается в том, как определенные гены на каждой стороне мозга включаются и выключаются посредством процесса, называемого эпигенетической регуляцией.
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Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество
В Москве начали составлять протоколы за отсутствие спецпропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) начала оформлять протоколы за отсутствие электронного пропуска, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:45
Общество
За сутки 2774 случая заражения коронавирусом подтверждено в России
2774 новых случая заражения COVID-19 выявили в 51 регионе России за минувшие сутки.
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Политика
В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
ФАН 01:48
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Космос
На антарктическом острове обнаружены следы НЛО
Известный уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что обнаружил доказательства существования на арктическом острове Лавуазье базы инопланетян, передает портал «Южный Федеральный».
Что происходит вчера в 07:25
Кино
Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора
Фильм Про вчера в 04:17
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
Общество
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Общество
Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом
Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия вчера в 01:55
Армия и оружие
США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии
США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:06
Здоровье
Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом
Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло 28 человек
За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 28 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Общество
Алтай остался последним регионом России, где нет коронавируса
Республика Алтай является единственным в настоящий момент регионом России, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.
iReactor 03:44
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Здоровье
Еще 27 случаев коронавируса выявили в Пермском крае
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 27 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:35