Политика

Газета.RuГазета.RuНорвежский политик потребовала отменить санкции против России

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark. В своей статье Вассвик назвала ненормальной практику введения санкций в отношении тех, с кем строятся хорошие соседские отношения.
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с чего всё началось
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила
, почему считает необходимой отмену санкций против России.
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