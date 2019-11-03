Политика
Газета.RuНорвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark. В своей статье Вассвик назвала ненормальной практику введения санкций в отношении тех, с кем строятся хорошие соседские отношения.
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Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила, почему считает необходимой отмену санкций против России.РБКвчера в 23:12
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РИА Новости вчера в 07:48
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Газета.Ru 01:39
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В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III
Life.ru вчера в 01:35
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Президент поздравил Градского с юбилеем
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Политика
Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
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Здоровье
Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
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«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
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Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
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Названы самые благоприятные регионы для ипотеки
Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
BFM.ru 03:43
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Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России подключатся к расследованию убийства главы Центра противодействия экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата.
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Армия и оружие
The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР
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В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
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ДНР: ВСУ за сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру 02:49
Футбол
«Зенит» впервые пропустил в первом тайме, ЦСКА не проиграл вдесятером
ЦСКА заслужил эту ничью, а «Зенит» вряд ли наиграл на победу. Даже играя в меньшинстве, армейцы могли забить второй гол.
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Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
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ГЛАС.RU 01 ноября в 07:32