с чего всё началось

Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark. В своей статье Вассвик назвала ненормальной практику введения санкций в отношении тех, с кем строятся хорошие соседские отношения.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Общество Британские миллиардеры готовы к побегу из страны Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.

Политика На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Музыка Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос» Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.

Армия и оружие В США Россию назвали реальной военной угрозой Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

Футбол Эвертон - Тоттенхэм: прогноз Mathias Finke 3 ноября 2019 В одиннадцатом туре Эвертон на «Гудисон Парк» примет Тоттенхэм. Эвертон очень слабо смотрится в первой части чемпионата.

Политика NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.

Политика Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.

Здоровье Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.

Политика Украина победила в борьбе против «Северного потока-2» Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».

Недвижимость Названы самые благоприятные регионы для ипотеки Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.

Политика Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Происшествия В СК раскрыли детали убийства главы центра «Э» Ингушетии Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России подключатся к расследованию убийства главы Центра противодействия экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата.

Происшествия В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка» Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Футбол «Зенит» впервые пропустил в первом тайме, ЦСКА не проиграл вдесятером ЦСКА заслужил эту ничью, а «Зенит» вряд ли наиграл на победу. Даже играя в меньшинстве, армейцы могли забить второй гол.

Армия и оружие США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.