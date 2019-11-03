с чего всё началось

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций. Её статья опубликована в журнале iFinnmark.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Музыка Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос» Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Политика Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто во время посещения делегацией Финляндии участка разведения сил в Станице Луганской.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Здоровье Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу» На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.

Единоборства Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244 В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).

Политика Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.

Футбол «Зенит» не смог в большинстве обыграть ЦСКА «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на «Газпром Арене» столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч завершился миром со счетом 1:1.

Происшествия В Жуковском потушили пожар на складе Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Авто Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo Компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Tacqua.

Общество В Гидрометцентре обещают «розовую зиму» В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Авто Кабриолету Aurus разрешили ездить по дорогам общего пользования Один из трех выпущенных кабриолетов Aurus получил свидетельство о безопасности транспортного средства.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.