Политика
RT на русскомНорвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций. Её статья опубликована в журнале iFinnmark.
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I Finnmark (Норвегия): не пора ли отменить санкции против России? (iFinnmark)
ИноСМИ01 ноября в 10:06
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