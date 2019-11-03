Политика

RT на русскомRT на русскомНорвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций. Её статья опубликована в журнале iFinnmark.
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