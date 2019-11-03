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В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России

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Религия Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.

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