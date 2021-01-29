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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Норвежский суверенный фонд продал все нефтегазовые активы

NBIM и ранее говорил о намерении уходить от нефтегазовых активов, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда. В целом же результаты фонда за прошлый год оказались одними из лучших за два десятилетия. Доходность NBIM в 2020 году составила 12,1% — фонд заработал около $123 млрд.В источнике
ФАН
Lenta.ru
РБК
Газета.Ru
Новые Известия
ПРАЙМ
Dprom.online
Росбалт
CBS Media
OilCapital.ru
Экономика сегодня
Интерфакс
Expert.ru
С чего всё началось
Как следует из отчетности
 фонда, инвестиции в акции принесли доход в 12,1%, инструменты с фиксированной доходностью — 7,5%. При этом вложения в недвижимость принесли потери в размере 0,1%.
Росбалт28 января в 12:34
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ПРАЙМ

Крупнейший в мире суверенный фонд перестал вкладываться в нефть и газ

ПРАЙМвчера в 14:32
Росбалт

Пенсионный фонд Норвегии в 2020 году заработал почти $125 млрд

Росбалт28 января в 12:34
РБК

Крупнейший в мире суверенный фонд продал все нефтегазовые активы

РБКвчера в 06:25
Коммерсантъ

Норвежский суверенный фонд продал все нефтегазовые активы

Коммерсантъвчера в 04:13
Интерфакс

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Интерфакс28 января в 12:42
Lenta.ru

Крупнейший резервный фонд мира перестал верить в нефть

Lenta.ruвчера в 09:04
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Новый проспект28 января в 06:33

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66.ru05:05