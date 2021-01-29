Норвежский суверенный фонд продал все нефтегазовые активы
NBIM и ранее говорил о намерении уходить от нефтегазовых активов, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда. В целом же результаты фонда за прошлый год оказались одними из лучших за два десятилетия. Доходность NBIM в 2020 году составила 12,1% — фонд заработал около $123 млрд.В источнике
С чего всё началось
Как следует из отчетности
фонда, инвестиции в акции принесли доход в 12,1%, инструменты с фиксированной доходностью — 7,5%. При этом вложения в недвижимость принесли потери в размере 0,1%.
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Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет
Интерфакс28 января в 12:42