NBIM и ранее говорил о намерении уходить от нефтегазовых активов, которые несколько десятилетий назад стали основой фонда. В целом же результаты фонда за прошлый год оказались одними из лучших за два десятилетия. Доходность NBIM в 2020 году составила 12,1% — фонд заработал около $123 млрд.

С чего всё началось Как следует из отчетности фонда, инвестиции в акции принесли доход в 12,1%, инструменты с фиксированной доходностью — 7,5%. При этом вложения в недвижимость принесли потери в размере 0,1%. Росбалт 28 января в 12:34