Общество
РИА НовостиНорвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic. По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.РБКвчера в 23:00
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Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
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Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
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Классика жанра. Полиция Петербурга показала видео с актерами, раскрутившими коммерсанта на 1,5 млн рублей после автоподставы
Полиция Петербурга показала видео с артистами, которые развели бизнесмена на полтора миллиона рублей за якобы разбитые при ДТП часы.
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Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки
Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.
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Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса
Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
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Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
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На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир
В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
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Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Спорт
Ганус: решение WADA по московской лаборатории было предсказуемо
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу московской антидопинговой лаборатории выглядит предсказуемым, теперь Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) предстоит возить пробы в зарубежные лаборатории, сказал РИА Новости генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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В Коми разработали региональную программу "Укрепление общественного здоровья". Проект программы проходит процедуру общественного обсуждения.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове
В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.