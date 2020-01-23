Общество

РИА НовостиРИА НовостиНорвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic. По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.
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с чего всё началось

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
РБКвчера в 23:00

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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM03:11

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости03:55

«Северный поток – 2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

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«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru01:53

После ввода санкций США «Северный поток - 2» посетило судно-инспектор

Московский Комсомолец01:15

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

РБКвчера в 23:00
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Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

Свободная Пресса вчера в 19:56
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

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BFM.ru 03:19
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском 02:02
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РИА Новости 03:19
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Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
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Отец Нурмагомедова назвал муляжом победу Макгрегора над Серроне

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, усомнился в том, что в состоявшем в минувшие выходные бою между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне зрители увидели честную борьбу.
РБК 04:09
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Классика жанра. Полиция Петербурга показала видео с актерами, раскрутившими коммерсанта на 1,5 млн рублей после автоподставы

Полиция Петербурга показала видео с артистами, которые развели бизнесмена на полтора миллиона рублей за якобы разбитые при ДТП часы.
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Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
РИА Новости 04:24
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Прилетевший из КНР россиянин сообщил о симптомах вируса у его девушки

Госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом россиянин рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее.
Lenta.ru 02:32
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Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
RT на русском 01:45
Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с конституционной реформой, сообщат РБК.
Мой Брянск 21 января в 04:52
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На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир

В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
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Происшествия

Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку

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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Футбол

Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
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Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
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Спорт

Ганус: решение WADA по московской лаборатории было предсказуемо

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу московской антидопинговой лаборатории выглядит предсказуемым, теперь Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) предстоит возить пробы в зарубежные лаборатории, сказал РИА Новости генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
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Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
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На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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В Коми займутся «Укреплением здоровья населения»

В Коми разработали региональную программу "Укрепление общественного здоровья". Проект программы проходит процедуру общественного обсуждения.
Комиинформ 01:02
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Вести.Ru 01:54
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