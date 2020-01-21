Общество

РИА НовостиРИА НовостиНорвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic. По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.
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с чего всё началось

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.
РБКвчера в 23:00

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В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде

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Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

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Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

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У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

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