Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток-2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic.

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Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic. По сведениям РБК, этот корабль занимается инспектированием морских трубопроводов, его арендовала шведская компания MMT Sweden.

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