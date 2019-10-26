«Красные дьяволы» ещё ни разу не победили в нынешнем сезоне АПЛ на выезде. 27 октября на стадионе «Кэрроу Роуд» в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с «Норвич Сити».

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Происшествия Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Захарова: весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы срыва разведения войск на юге-востоке Украины доказывают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

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Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

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Общество В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

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Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

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Общество В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».

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