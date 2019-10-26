Футбол
Чемпионат«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед», 27 октября, прогноз на матч АПЛ
«Красные дьяволы» ещё ни разу не победили в нынешнем сезоне АПЛ на выезде. 27 октября на стадионе «Кэрроу Роуд» в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с «Норвич Сити».
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«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года
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