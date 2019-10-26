Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед»: как сыграют соперники?

В одном из поединков десятого тура АПЛ «Норвич Сити» сразится 26 октября с «Манчестер Юнайтед» - мы оценили шансы команд на успех и сделали прогноз.
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Норвич - Манчестер Юнайтед: прогноз Кайзера Созе 27 октября 2019

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«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед», 27 октября, прогноз на матч АПЛ

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«Норвич» - «Манчестер Юнайтед»: эксперты прогнозируют победу гостей

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«Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед»: как сыграют соперники?

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Норвич Сити – Манчестер Юнайтед. Прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛ

Букмекеры.рф09:04
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Вашингтон
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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