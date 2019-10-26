В одном из поединков десятого тура АПЛ «Норвич Сити» сразится 26 октября с «Манчестер Юнайтед» - мы оценили шансы команд на успех и сделали прогноз.

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Общество Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.

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Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

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