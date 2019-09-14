Футбол
ProstoProSport«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
|18′
Тодд Кэнтуэлл
|28′
|45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
|45′+2′
Теему Пукки
|50′
|57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
|57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
|64′
|69′
Бернарду Силва
|73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
|83′
Тодд Кэнтуэлл
|87′
|88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
|89′
|29%
|Владение мячом
|71%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|16
|16
|Отборы
|6
|8
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Норвич Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Крул
3
Байрэм
24
Амаду
4
Годфри
12
Льюис
20
Дрмич
27
Тетти
32
Србены
23
Маклин
14
Кэнтуэлл
22
Пукки
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
11
Зинченко
17
де Брюйне
16
Эрнандес
9
Жезус
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити». Встреча, прошедшая в субботу в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Кенни Маклин, Тодд Кантвелл и Теэму Пукки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии
Спорт-Экспрессвчера в 14:22
Новичок АПЛ обыграл чемпиона: «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Норвичу»
Евро-футбол.рувчера в 14:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк
Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
Происшествия
Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия вчера в 14:42
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и сильных дождях
В Москве вечером, 15 сентября, ожидается пасмурная погода с сильными дождями, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:10
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Экономика
Греция начнет давать гражданство за инвестиции
Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, об этом сообщили греческие СМИ.
Коммерсантъ 13 сентября в 08:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
РИА Новости 03:07
Политика
Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию
Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео.
Lenta.ru 03:50
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика
В Германии «прокляли» наследие советских войск
Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.
URA.Ru 12 сентября в 23:41
Футбол
Бекхэм попросил Почеттино взять его в «Тоттенхэм»
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэмпосетил матч 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» (4:0). После игры Бекхэм пообщался с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино.
Матч ТВ 01:28
Футбол
Быстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»
Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.
Sport.ru 02:29
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07