Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити». Встреча, прошедшая в субботу в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Кенни Маклин, Тодд Кантвелл и Теэму Пукки.
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