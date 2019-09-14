Футбол
Sport24.ru«Норвичу» в матче с «Манчестер Сити» не смогут помочь 11 футболистов
Чемпионат Англии
Стадион «Карроу Роуд»
«Норвич» перед матчем АПЛ против «Манчестер Сити» потерял 11 футболистов, оставшись практически полностью без защитников. Команде вряд ли сможет помочь основной вратарь Тим Крул, пять защитников, три центральных полузащитника и форвард.
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