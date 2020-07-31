Коронавирус
РИА НовостиНошение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. Ранее об этом завил глава ведомства на онлайн-совещании с ректорами вузов.
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К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.
— Валерий Фальков, российский депутатИнтерфакс 09:37
с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Коммерсантъ11:41
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