с чего всё началось

К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. Ранее об этом завил глава ведомства на онлайн-совещании с ректорами вузов.

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

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