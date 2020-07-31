К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября. Такое указание дал глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Игры Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.

Экономика Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире.

Политика Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. 5

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 169

Шоу-бизнес Михаила Казакова из «Папиных дочек» выписали из больницы В начале июля Михаил Казаков, который прославился благодаря роли Илья Полежайкина в сериале «Папины дочки» напугал своих подписчиков снимком из больницы.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,5K

Общество Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. 162

Общество Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации. 12

Шоу-бизнес Леди Гага удивила фанатов селфи без косметики Известная американская певица Леди Гага приятно удивила поклонников новой фотографией без косметики.

Шоу-бизнес В стиле нулевых: Юлия Волкова похвасталась новой прической Певице мастера сделали густую челку и нарастили волосы. Стрижка получилась в стиле нулевых.

Путешествия Глава Ростуризма: продажа туров по России с кешбэком продлится неделю Окно продаж туров на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». 40

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 62

Футбол Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 2

Футбол Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.