Коронавирус
Lenta.ruНошение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября. Такое указание дал глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.
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К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.
— Валерий Фальков, российский депутатИнтерфакс 09:37
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Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
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Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
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Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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В посольстве России в Белоруссии заявили, что официального уведомления об аресте граждан РФ не получали.
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Известная американская певица Леди Гага приятно удивила поклонников новой фотографией без косметики.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
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Певице мастера сделали густую челку и нарастили волосы. Стрижка получилась в стиле нулевых.
MedikForum.ru вчера в 09:33
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Окно продаж туров на отдых в России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
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Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
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Инсайдеры: Sony и Microsoft ещё не сделали все запланированные анонсы
По информации Грабба, следующая трансляция с анонсами игр для PlayStation 5 пройдёт в период между 5 и 11 августа.
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Деловое.ТВ 29 июля в 13:24
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что при отсутствии рисков в отдельных регионах в сентябре начнется учебный год.
ToDay News Ufa вчера в 14:14
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
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Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
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Дни24 вчера в 01:37
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
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