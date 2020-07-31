Коронавирус
КоммерсантъНошение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Исключение может быть сделано только для тех, у кого будет справка о наличии антител к COVID-19.
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К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.
— Валерий Фальков, российский депутатИнтерфакс 09:37
с чего всё началось
«Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки.Известия09:49
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