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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Исключение может быть сделано только для тех, у кого будет справка о наличии антител к COVID-19.В источнике
Валерий Фальковроссийский депутат
К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения.
С чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил
 министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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