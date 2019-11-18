Общество

Pravda.RuPravda.RuНостальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъ17 ноября в 12:00

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Pravda.Ruвчера в 12:23

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
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Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных

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Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин

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Армия и оружие

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Экономика

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Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
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Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

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СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

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СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

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Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
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Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
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Хоккей

«Трактор» уступил «Йокериту», потерпев пятое поражение подряд

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
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