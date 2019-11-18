Общество

Pravda.RuPravda.RuНостальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъвчера в 12:00

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Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Pravda.Ru12:23

Ретроконсоли заняли четверть рынка игровых приставок

Retailer.ru06:08

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъвчера в 12:00

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CNews04:09

Акция: «М.Видео» предлагает Xbox One S за 990 рублей покупателям смартфонов Huawei

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Dendy, Sega и другие ретроконсоли заняли 25% российского рынка

Inc. Russia01:36

В России половина проданных с января по сентябрь телевизоров поддерживает смарт ТВ

Telesputnik.ru04:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество

Метель накроет восемь районов Сахалина

Восемь районов Сахалина накроет метель, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу служба регионального главка МЧС.
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Армия и оружие

Индия испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету

Отмечается, что запуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, прошел успешно.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
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20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
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В смоленских школах и садах выявили нарушения в питании детей

Сотрудники Роспотребнадзора держат на контроле питание в 262 детских садах, 365 школах и 43 колледжах.
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США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Экономика

Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Коммерсантъ 08:49
Футбол

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

Sport24.ru 03:52
Футбол

Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

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Известия 16:01
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

РИА Новости 10:40
Общество

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 10:31
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе в разведении сил.
ТК Звезда 16 ноября в 21:47
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 07:18
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 16:50
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru вчера в 11:19
Космос

На снимках межзвездной кометы разглядели сложные органические молекулы

Астрономы из Японии обнаружили в составе кометы Джакобини-Циннера сложные органические молекулы, которые возможно стали готовыми кирпичиками будущей жизни.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Космос

В NASA оценили стоимость доставки к МКС кораблями от Boeing и SpaceX

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA посчитали, что доставка астронавтов к Международной космической станции космическими кораблями компании Boeing обойдётся на 60% дороже, чем при использовании кораблей SpaceX.
REGNUM вчера в 07:59
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

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Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
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