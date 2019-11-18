Общество

Pravda.RuPravda.RuНостальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъ17 ноября в 12:00

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Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Pravda.Ruвчера в 12:23

Акция: «М.Видео» предлагает Xbox One S за 990 рублей покупателям смартфонов Huawei

Dgl.ruвчера в 04:07

В России половина проданных с января по сентябрь телевизоров поддерживает смарт ТВ

Telesputnik.ruвчера в 04:30

«М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage

CNewsвчера в 04:09

Ретро-приставки пользуются большим спросом в России

iXBT.comвчера в 09:56

Dendy, Sega и другие ретроконсоли заняли 25% российского рынка

Inc. Russiaвчера в 01:36

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

РИА Новости 00:26
Политика

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
Комсомольская правда вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Политика

Спецназ начал разгонять демонстрантов у парламента в Тбилиси

ФАН вчера в 08:33
Авто

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Pravda.Ru 16 ноября в 04:31
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Daily Storm 01:37
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Футбол

Дзюба хочет забить семь голов в ворота Сан-Марино

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что капитан национальной команды Артем Дзюба намерен забить семь голов в последнем матче сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
Нева Спорт вчера в 07:42
Политика

В Huawei прокомментировали продление США лицензии

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
РИА Новости 01:11
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.
Российская газета 01:36
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией.
Lenta.ru вчера в 15:58
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

ДНР сделала экстренное заявление об атаках ВСУ в зоне разведения сил в Донбассе

В Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением, касающимся атак Вооруженных сил Украины в зоне разведения противоборствующих сторон.
Аргументы недели 01:15
Гаджеты

Xiaomi готовит электронную книгу Mi Reader

В Сети появилась информация о характеристиках первой электронной книги Mi Reader китайской компании Xiaomi.
UfaTime.ru вчера в 03:08
Общество

Россиян предупредили об аномальных холодах и снегопадах

На Урале, в Башкортостане, на юге Пермского края, в Свердловской области ожидается сильный снег и похолодание.
ФедералПресс 17 ноября в 22:21
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