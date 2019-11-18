Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.

с чего всё началось

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.

Единоборства Девушка-боец ММА скончалась после проигранного боя Стало известно, что Саи Алетаху скончалась в больнице утром 17 ноября, куда ее доставили сразу после проигранного боя.

Происшествия Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.

Происшествия В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Авто Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris На днях в Коста-Рике дебютировал компактный автомобиль Hyundai Verna, в Поднебесной больше известный под именем Reina.

Экономика Подсчитано количество кредитов россиян В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней.

Политика На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.