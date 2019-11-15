Общество

REGNUMREGNUMНотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы. Об этом 15 ноября сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

RT на русскомвчера в 23:00

Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего

РИА Новости00:42

Названы самые подделываемые документы в России

URA.Ruвчера в 23:42

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

РБК01:40

Названы самые подделываемые документы в России

Газета.Ru00:45

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

REGNUM00:28

Нотариусы назвали наиболее подделываемые документы в России

Национальная служба новостей02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Хоккей

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

РИА Новости 01:45
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Газета.Ru 02:06
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Российская газета вчера в 22:50
Происшествия

Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
RT на русском 01:50
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика

В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
REGNUM 02:09
Происшествия

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Общество

Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля

Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Телеканал 360° 02:11
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Фигурное катание

Первый канал покажет этап Гран-при в Саппоро по фигурному катанию

Первый канал покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Турнир пройдет в японском Саппоро.
МК-Спорт 12 ноября в 06:49
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное