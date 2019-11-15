Общество
REGNUMНотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы. Об этом 15 ноября сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
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с чего всё началось
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.RT на русскомвчера в 23:00
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