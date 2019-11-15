Общество

REGNUMREGNUMНотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы. Об этом 15 ноября сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
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с чего всё началось

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.
RT на русскомвчера в 23:00

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Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего

РИА Новости00:42

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

РБК01:40

Названы самые подделываемые документы в России

Газета.Ru00:45

Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России

Известия02:50

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

REGNUM00:28

Названы самые подделываемые документы в России

URA.Ruвчера в 23:42

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Происшествия

СКР: пилот разбившегося в Казани Boeing летал по поддельным документам

BFM.ru вчера в 06:19
Политика

На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
РИА Новости 03:48
Экономика

Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Коммерсантъ 13 ноября в 10:18
Происшествия

Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков

Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
АиФ Челябинск вчера в 08:36
Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru вчера в 06:16
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Футбол

Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Sports.ru 05:24
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Транспорт

УФАС предупредило Смольный о последствиях транспортной реформы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу предупредило власти города о возможных последствиях грядущей транспортной реформы.
ЗакC.Ру 05:01
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Общество

В Лондоне от рук демонстрантов пострадала министр юстиции Гонконга

Российская газета вчера в 23:40
Политика

Джонсон заявил, что следов вмешательства РФ в выборы Британии нет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 15 ноября, в радиоэфире Би-би-си заявил об отсутствии следов вмешательства России в избирательные процессы Британии.
РЕН ТВ 05:22
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
Технологии

Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри

В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
N+1 04:37
Политика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украину невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
ФАН вчера в 15:51
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Общество

Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи

Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Эхо Москвы 05:03
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
News.ru 01:58
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
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