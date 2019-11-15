Общество

Москва 24Москва 24Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) назвали самые подделываемые в Российской Федерации документы.
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Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.
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