Общество
Москва 24Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) назвали самые подделываемые в Российской Федерации документы.
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с чего всё началось
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.RT на русскомвчера в 23:00
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Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Политика
Путин считает правильным шагом приезд Трампа на парад Победы
Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин
Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Происшествия
Взрывы в районе военных складов произошли на Украине
Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Кино
«Газпром-медиа» откроет компанию для проката авторского кино
Гендиректор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян подтвердил «Ведомостям», что компания «Белые ночи» займется прокатом авторского кино независимо от ЦПШ.
Экономика
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Общество