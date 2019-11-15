Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.

с чего всё началось

Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Нотариусы регулярно выявляют факты фальсификации доверенностей и говорят о том, что именно эта категория документов подделывается чаще всего.

Нотариусы рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего

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