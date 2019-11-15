Общество
ФАННотариусы рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего
Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Нотариусы регулярно выявляют факты фальсификации доверенностей и говорят о том, что именно эта категория документов подделывается чаще всего.
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с чего всё началось
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
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Общество
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Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
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Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
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Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Общество
Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»
Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Общество
Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина
Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
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Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Шоу-бизнес
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Спорт
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Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Общество
Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных
Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Автомобильный бренд Audi провёл презентацию новой модели седана Audi S8, которому обновили техническое оснащение и внешний вид.
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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
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Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
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Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.