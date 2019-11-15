Общество

ФАНФАННотариусы рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего

Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Нотариусы регулярно выявляют факты фальсификации доверенностей и говорят о том, что именно эта категория документов подделывается чаще всего.
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с чего всё началось

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Так, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55% до 65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.
RT на русскомвчера в 23:00

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Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России

Известия02:50

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

РБК01:40

Названы самые подделываемые документы в России

URA.Ruвчера в 23:42

Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего

РИА Новости00:42

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

REGNUM00:28

Названы самые подделываемые документы в России

Газета.Ru00:45

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

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Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко.
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Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

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Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
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Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на MedicalXpress, ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии рассмотрели 404 случая повреждения печени из-за употребления пищевых добавок, зарегистрированных в 2007-2014 годах.
ToDay News Ufa 12 ноября в 11:58
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Политика

Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
ТАСС 06:00
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
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Общество

Винокур поддержал лишившегося концертов Галкина

Артист Владимир Винокур выразил поддержку своему коллеге Максиму Галкину, концерты которого, по некоторым данным, стали отменять после критики российского телевидения.
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Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
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Армия и оружие

Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

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Футбол

Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
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Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
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Спорт

Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
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Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
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Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
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Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Общество

Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Пятый канал 03:36
Политика

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не выдали визу в США

REGNUM 04:24
Авто

Представили новый седан Audi S8

Автомобильный бренд Audi провёл презентацию новой модели седана Audi S8, которому обновили техническое оснащение и внешний вид.
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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
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Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
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