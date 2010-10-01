Общество

REGNUMREGNUMНоу-хау: Гончарук рассказал, как Украина экономит с помощью новых долгов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что выпуск Киевом новых еврооблигаций (по сути, формирование новых долгов) позволяет существенно экономить средства из госбюджета для обслуживания предыдущих долговых обязательств.
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова принял вызов Волочковой и показал свой шпагат

7 новостей 05:57
Политика

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

REGNUM 08:38
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в законы о федеральном бюджете на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов, а также о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте правительства.
РБК вчера в 01:49
Происшествия

У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп

У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:31
Политика

Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН

Созвать саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании - держав, основавших ООН, призвал, выступая на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме президент РФ Владимир Путин.
Российская газета 09:08
Шоу-бизнес

Толкалина позировала в образе Венеры

В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
WomanHit.ru 04:55
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Сингапуре

Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом Ухань, сообщило Министерство здравоохранения страны на брифинге в четверг, 23 января.
HotGeo 08:59
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Политика

Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
ФАН 08:46
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Privet-Rostov.ru 09:03
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева

Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Коммерсантъ 08:42
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Автоновости дня вчера в 22:32
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру вчера в 13:18
Происшествия

В отношении главы Белокалитвинского района возбудили уголовное дело

Произошло это после того, как действующий на тот момент глава Александр Овчаров ушел в отставку после громкого уголовного дела по продаже исторического танка ИС-3, находящегося на постаменте.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08:40
Политика

Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста

RT на русском 04:06
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Футбол

Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»

Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rostof.ru вчера в 13:33
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Космос

Boeing без объяснения причин вышла из программы разработки космоплана Phantom Express

В 2017 году Boeing получила контракт от оборонно-исследовательского агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) на разработку аппарата Phantom Express в рамках программы Experimental Spaceplane (ранее — XS-1).
Naked Science 06:13
Авто

Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Российская газета 07:45
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Политика

В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Shraibikus News 06:43
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Происшествия

В Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц

Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве "Газете.Ru".
Газета.Ru 08:03
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 август 2019.
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