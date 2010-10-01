Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что выпуск Киевом новых еврооблигаций (по сути, формирование новых долгов) позволяет существенно экономить средства из госбюджета для обслуживания предыдущих долговых обязательств.

Ноу-хау: Гончарук рассказал, как Украина экономит с помощью новых долгов

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