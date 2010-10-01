Общество
REGNUMНоу-хау: Гончарук рассказал, как Украина экономит с помощью новых долгов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что выпуск Киевом новых еврооблигаций (по сути, формирование новых долгов) позволяет существенно экономить средства из госбюджета для обслуживания предыдущих долговых обязательств.
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Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в законы о федеральном бюджете на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов, а также о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию, сообщается на сайте правительства.
Происшествия
У доставленной в больницу в Петербурге гражданки Китая выявили грипп
У третьей пациентки, гражданки КНР, доставленной в больницу в Санкт-Петербурге, выявлен грипп, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Политика
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН
Созвать саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании - держав, основавших ООН, призвал, выступая на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Сингапуре
Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом Ухань, сообщило Министерство здравоохранения страны на брифинге в четверг, 23 января.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Происшествия
В отношении главы Белокалитвинского района возбудили уголовное дело
Произошло это после того, как действующий на тот момент глава Александр Овчаров ушел в отставку после громкого уголовного дела по продаже исторического танка ИС-3, находящегося на постаменте.
Политика
Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Футбол
Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»
Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Космос
Boeing без объяснения причин вышла из программы разработки космоплана Phantom Express
В 2017 году Boeing получила контракт от оборонно-исследовательского агентства DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) на разработку аппарата Phantom Express в рамках программы Experimental Spaceplane (ранее — XS-1).
Авто
Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Происшествия
В Бурятии воспитанника интерната арестовали за изнасилование школьниц
Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве "Газете.Ru".