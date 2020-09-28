Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.В источнике
Подробнее о событии
Нефтегазовая вертикаль

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Нефтегазовая вертикаль04:11
Rambler News Service

Новак рассказал о ходе переговоров министров энергетики стран G20

Rambler News Service03:24
Энергетика и промышленность России

Все министры энергетики стран G20 выступают за координацию усилий против пандемии коронавируса

Энергетика и промышленность России03:48
Российская газета

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

Российская газета03:28
РБК

Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19

РБК03:58
Вечерняя Москва

Министр энергетики РФ оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

Вечерняя Москва02:52
РИА Новости

«Держать руку на пульсе». Новак оценил ситуацию на рынке нефти

РИА Новости02:44

Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом
ТАСС02:28
124

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
2

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
996

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
54

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
171