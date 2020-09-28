Вечерняя Москва 4

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.