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Новак оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти стабильна, однако сохраняется неопределённость на фоне рисков второй волны COVID-19.В источнике
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News.ru

Новак оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

News.ru06:59
Российская газета

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

Российская газета03:28
РБК

Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19

РБК03:58
Lenta.ru

В России назвали угрозу нефтяной стабильности

Lenta.ru05:31
Вечерняя Москва

Министр энергетики РФ оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

Вечерняя Москва02:52
РИА Новости

«Держать руку на пульсе». Новак оценил ситуацию на рынке нефти

РИА Новости02:44
ТАСС

Новак: ситуация на рынке нефти стабильна, но есть риски из-за второй волны коронавируса

ТАСС02:42

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что в справке о смерти националиста написано, что Тесак скончался из-за асфиксии по причине повешения, удушения и удавления с неопределенными намерениями.
Москва 2412:20
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъ14:41
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